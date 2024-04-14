Fenerbahçe gol oldu yağdı. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı kızıştı

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Fenerbahçe gol oldu yağdı. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı kızıştı
Sahasında Amed Sportif Faaliyetleri ağırlayan Fenerbahçe 5-0 galip geldi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 27. Haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında Amed Sportif Faaliyetleri ile karşı karşıya geldi.

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Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup etti.

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Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Ecem Cümert 49. dakikada Coleman (P) 74. Dakikada Zeynep Kerimoğlu 83. Dakikada Yağmur Uraz ve 90+3. Dakikada yine Zeynep Kerimoğlu attı.

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Bu galibiyet ile 70 puana ulaşan Fenerbahçe 2. Sıradaki FOMGET ile puanını eşitlerken lider Galatasray ile farkı 2’ye düşürdü.

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