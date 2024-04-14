Fenerbahçe gol oldu yağdı. Galatasaray ile şampiyonluk yarışı kızıştı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 27. Haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi sahasında Amed Sportif Faaliyetleri ile karşı karşıya geldi.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde oynanan mücadelede sarı-lacivertliler rakibini 5-0 mağlup etti.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 45+4. dakikada Ecem Cümert 49. dakikada Coleman (P) 74. Dakikada Zeynep Kerimoğlu 83. Dakikada Yağmur Uraz ve 90+3. Dakikada yine Zeynep Kerimoğlu attı.

Bu galibiyet ile 70 puana ulaşan Fenerbahçe 2. Sıradaki FOMGET ile puanını eşitlerken lider Galatasray ile farkı 2’ye düşürdü.