Fenerbahçe, Ali Koç'un başkan olduğu dönemde 10 Nisan 2025'te yaptığı KAP'a yaptığı açıklamada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu ve çıkarılmış sermayenin yüzde 4,80’ini temsil eden 12.000.000 adet B Grubu payın satışını yabancı bir kurumsal yatırımcıya, özel emirle gerçekleştirdiğini duyurdu. Satışın değeri 553.2 milyon lira oldu.

PAYLARDA DÜŞÜŞ YAŞANMIŞTI

İşlem sonucunda Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de sahip olduğu payların oranı yüzde 62,27’ye düştü. Bu satışın kime yapıldığı uzun süre spekülasyon konusu oldu. Hatta hisseleri Ali Koç'un aldığına dair iddialar ortaya atıldı. Uzun süredir süren bu polemiği Fenerbahçe Divan Kurulu'nda nokta konuldu. Kürsüye gelen eski başkan Ali Koç şunları söyledi: "Bizim hisse satışımız gibi bir amacımız olmayacaktı. Sermaye artışı için de bu izinler önemli. 4.8'lik hisse konusu var, sanki ben almışım gibi ve sanki gizli gibi... CitiBank ile bu anlaşma yapıldı. Altında art niyet aranmasının amacı nedir? Geçmişte çok daha büyük oranda hisse satıldı ama yaprak kımıldamadı! Banka borçları ve futbolcu maaşları, diğer ihtiyaçlar için bu para kullanıldı. 4.8'i satınca yaygara kopartıldı, bu yaygarayı kopartanlar herkesin malumu."