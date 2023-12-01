Fenerbahçe için felaket senaryosu. Ömer Üründül ortaya çıkardı

Ömer Üründül, Sabah gazetesindeki yazısında Fenerbahçe için felakat senoryosunu açıkladı.

"Fenerbahçe bu maçta Danimarka'da sergilediği çok kötü bir futbolla tarihi bir yenilgi yaşadı" diyen Ömer Üründül, şu ifadeleri kullandı:

Gruptan çıkma şansı da artık kendi elinde değil.

Fenerbahçe'de Trabzonspor maçıyla başlayan geriye gidiş artık tavan yapmış durumda.

Nordsjaelland karşısında sadece ilk yarıda 35-45 arası 10 dakikalık bir bölümde biraz Fenerbahçe'yi görebildim.

Onun dışında ise tam bir felaket senaryosu.