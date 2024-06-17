Fenerbahçe için flaş iddia: Mario Rui

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürürken, İtalya'dan çok çarpıcı bir iddia geldi.

İtalyan basınından Il Roma gazetesi, sarı lacivertli kulübün Napoli'de forma giyen Portekizli sol bek Mario Rui'yi transfer etmek istediğini yazdı.

Gazetedeki haberde Mario Rui'nin kulübüyle 2 yıllık daha sözleşmesi bulunduğu, buna rağmen ayrılmak istediği belirtildi.

Fenerbahçe'nin futbolcuya teklif yaptığı, ancak son kararı Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte'nin vereceği ifade edildi.

33 yaşındaki Mario Rui 7 sezondur Napoli'de forma giyiyor.

Rui, geçen sezon 28 maçta oynadı ve 2 gol attı.