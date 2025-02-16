Fenerbahçe ile Amedspor taraftar kavgasında üç yaralı

Boluspor ile oynayacakları maç için Bolu’ya gelen Amed Sportif Faaliyetler taraftarı ile Fenerbahçe taraftarları mola verdikleri Highway AVM’nin otoparkını savaş alanına çevirdi.

ÜÇ TARAFTAR YARALANDI

İki takımın taraftarları arasında yaşanan gerginlik, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine bıçak ve taşlarla saldırdı. Adeta savaş alanına dönen ortamda, üç Fenerbahçe taraftarı yaralandı. İhbar üzerine olay bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.