Suudi Arabistan Pro Lig'de Al Ahli forması giyen milli oyuncu Merih Demiral sonunda beklenen imzayı attı.

Kulübüyle sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle adı birçok transfer iddiasıyla anılan Merih Demiral'in Fenerbahçe'ye döneceği yazılıyordu.

Ancak bir süredir yeni sözleşme konusunda Al Ahli ile görüşmelerde bulunan 27 yaşındaki stoper, kariyerini Suudi Arabistan'da sürdürmeye karar verdi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Merih Demiral Al Ahli ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Resmi açıklamanın da kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.