Fenerbahçe ile Beşiktaş pazarlık masasında! Transfer an meselesi

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Fenerbahçe futbolcusu Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, kulüple görüşmeye gitti.

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu belirtilen Fenerbahçe futbolcusu Cengiz Ünder için menajeri ve eski milli basketbolcu Mirsad Türkcan devreye girdi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Türkcan oyuncusunun durumunu görüşmek üzere kulübe gitti.

Toplantıda Beşiktaş’ın Cengiz Ünder'e ilgisi ve transfer durumu ele alındı.

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ünder, geçen sezon devre arasında, ABD'nin Los Angeles FC takımına kiralık olarak gitmişti. Burada 16 resmi maçta görev yapan Ünder, 2 gol ve 3 asiste imza attı.

