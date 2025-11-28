Beşiktaş ve Fenerbahçe, Napoli’nin deneyimli stoperi Amir Rrahmani için harekete geçti.

Corriere dello Sport’un haberine göre Napoli ile Rrahmani arasında bir süredir devam eden yeni sözleşme görüşmeleri çıkmaza girdi.

Bu durum, iki Süper Lig devine yaradı. Hem Fenerbahçe’nin hem de Beşiktaş’ın Kosovalı stopere ilgisinin bulunduğu aktarıldı.

Napoli yönetiminin ise Rrahmani’yi takımda tutma konusunda kararlı olduğu; omurgayı koruma planı gereği oyuncunun ayrılığına sıcak bakmadığı vurgulandı.

29 yaşındaki savunmacının sözleşmesi 30 Haziran 2027’de sona eriyor.