Fenerbahçe ilk transferini yapıyor! Ali Koç seçim öncesi büyük oynuyor

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Fenerbahçe ilk transferini yapıyor! Ali Koç seçim öncesi büyük oynuyor

Eylül ayında seçim yapacak olan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç transfer çalışmaları için gaza bastı. '4 top' transfer yapacaklarını söyleyen Ali Koç, ilk ismi kısa bir süre içerisinde açıklayabilir. Sarı-lacivertli taraftarların çok istediği savunmacı ile anlaşmaya varılmak üzere olunduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli forma altında başarılı bir performans sergileyen Slovak stoper, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Skriniar'ı yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin transferde önemli bir mesafe aldığı ileri sürüldü.

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MILAN SKRINIAR ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan Skriniar, Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olmaya yaklaşıyor. Haberde, taraflar arasında anlaşmaya varma konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.

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