Fenerbahçe ilk transferini yapıyor! Ali Koç seçim öncesi büyük oynuyor

Fenerbahçe, ara transfer döneminde Fransa'nın Paris Saint-Germain takımından kiraladığı Milan Skriniar'ın bonservisini almak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertli forma altında başarılı bir performans sergileyen Slovak stoper, kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelmişti. Skriniar'ı yeniden kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin transferde önemli bir mesafe aldığı ileri sürüldü.

MILAN SKRINIAR ADIM ADIM FENERBAHÇE'YE

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Milan Skriniar, Paris Saint-Germain'den Fenerbahçe'ye transfer olmaya yaklaşıyor. Haberde, taraflar arasında anlaşmaya varma konusunda görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

Sarı-lacivertli formayla 23 maça çıkan 30 yaşındaki savunma oyuncusu, takımına 3 gol, 2 asistlik skor katkısı vermişti.