Fenerbahçe imzayı attırdı. Resmen açıklandı

Axa Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluğu Halkbank'a kaptıran Fenerbahçe bu sezon çok daha güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

Parolapara ile yollarını ayırdıktan sonra yeni isim sponsoru olarak Medicana ile anlaşan Sarı-Lacivertli ekipte, transfer çalışmaları hız kazandı.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 4 oyuncunun sözleşmesinin uzatıldığı açıklandı.

Geçen yılın kadrosunda bulunan Caner Dengin, Caner Pekşen, Drazen Luburic ve Kaan Gürbüz'le birer yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.