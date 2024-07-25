Fenerbahçe imzayı attırdı. Yıldızlar takımda kaldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üç önemli oyuncusuyla ikişer yıllık yeni sözleşmeler imzaladı.

2021-22 sezonundan beri takımda yer alan kaptan Alperi Onar, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

Sevgi Uzun, 2019-20, 2020-21 ve 2023-24 sezonlarında takımda önemli başarılar elde etti ve bu yaz WNBA’de ülkemizi temsil etti. O da 2025-26 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak.

Altyapıdan yetişen genç oyuncu Ayşe Yılmaz da 2025-26 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.

Kulüp, bu anlaşmaların hem kulüp hem de oyuncular için hayırlı olmasını dileyerek, başarılarla dolu sezonlar temenni etti.