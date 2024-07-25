Fenerbahçe imzayı attırdı. Yıldızlar takımda kaldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe imzayı attırdı. Yıldızlar takımda kaldı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Alperi Onar, Sevgi Uzun ve Ayşe Yılmaz'ın sözleşmelerini 2'şer yıllık uzattı.

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, üç önemli oyuncusuyla ikişer yıllık yeni sözleşmeler imzaladı.
2021-22 sezonundan beri takımda yer alan kaptan Alperi Onar, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.
Sevgi Uzun, 2019-20, 2020-21 ve 2023-24 sezonlarında takımda önemli başarılar elde etti ve bu yaz WNBA’de ülkemizi temsil etti. O da 2025-26 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe’de kalacak.
Altyapıdan yetişen genç oyuncu Ayşe Yılmaz da 2025-26 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçe forması giymeye devam edecek.
Kulüp, bu anlaşmaların hem kulüp hem de oyuncular için hayırlı olmasını dileyerek, başarılarla dolu sezonlar temenni etti.

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