Fenerbahçe İrfan Can için alarma geçti. Beşiktaş gözünü dikti

Fenerbahçe’de sezon başından bu yana beklentilerin altında forma şansı yakalayan İrfan Can Kahveci Milli Takım’da adeta kendini buldu. Karadağ ve İzlanda maçlarında attığı gollerle Milli Takım’ın galibiyetlerinde önemli pay sahibi olan tecrübeli oyuncunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe yönetimi 29 yaşındaki oyuncu için alarma geçti. Başakşehir’den 7 milyon euro bonservisle transfer olan tecrübeli oyuncuyu kaybetmek istemeyen Fenerbahçe yönetimi en azından bonservis geliri elde etmek istiyor.

İrfan Can ile La Liga ekiplerinden Villareal ve Real Betisi’in ilgilendiği belirtilirken Beşiktaş’ın da transfer için pusuda olduğu öğrenildi. Öte yandan İrfan Can’a Fransa’dan da taliplerin olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe yönetimi İrfan Can ile sözleşme yenilemek için görüşse de henüz imza aşamasına gelemedi. Milli Takım’daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken 29 yaşındaki oyuncunun Fenerbahçe’de daha fazla süre alması bekleniyor. Portekizli teknik adamın İrfan Can ile birlikte fazla süre alamayan oyunculara önümüzdeki dönemde daha fazla forma şansı verecek.