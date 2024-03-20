Fenerbahçe İspanyol devi Barcelona'yı yıktı geçti

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 30. hafta mücadelesinde evinde İspanya'nın Barcelona ekibini 88-74 mağlup etti.

Sarı-Lacivertli ekip toplamda 19, sahasındaki 14. galibiyetini elde etti. Barcelona ise 10. kez kaybetti.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı 8 sayı farkla 89-81 kaybeden Fenerbahçe bu mücadeleyi 14 sayı farkla kazanarak ikili averajı da eline geçirdi.

Scottie Wilbekin kaydettiği 18 sayıyla takımın skoreri oldu.

Calathes ve Guduric 13’er, Davis ve Biberovic de 12’şer sayıyla galibiyete önemli katkı verdi.

İlk çeyrekte 2 top çalan Nick Calathes, 435 top çalma ile EuroLeague’de tüm zamanların en çok top çalan oyuncusu oldu. Dimitris Diamantidis ise 434 top çalmayla bu alanda 2. sırada yer aldı.

Fenerbahçe Beko bir sonraki maçında 22 Mart Cuma günü deplasmanda EA7 Emporio Armani Milan'la karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko: 88 - Barcelona: 74

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Matej Boltauzer (Slovenya), Joseph Bissang (Fransa), Luka Kardum (Hırvatistan)

Fenerbahçe Beko: Motley 9, Hayes-Davis 12, Pierre 3, Dorsey 4, Calathes 13, Wilbekin 18, Sertaç Şanlı 2, Tarık Biberoviç 12, Noua 2, Guduric 13, Papagiannis

Barcelona: Vesely 4, Kalinic 5, Satoransky 9, Laprovittola 11, Parker 4, Da Silva 2, Brizuela 18, Rubio 8, Hernangomez 9, Abrines 4, Nnaji, Jokubaitis

1. Periyot: 23-11

Devre: 46-25

3. Periyot: 62-57

5 Faulle çıkan: Dk. 39.25 Laprovittola (Barcelona)