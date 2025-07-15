Fenerbahçe istiyordu, Real Madrid bitiriyor!

EuroLeague transfer piyasasının en çok konuşulan ismi Vasilije Micic için büyük yarışta sona yaklaşılıyor. NBA’de beklentilerin altında kalan bir dönem geçiren Sırp yıldız, yeniden Avrupa’ya dönme kararı aldı. Fenerbahçe, Olympiakos ve Hapoel Tel Aviv gibi devlerin peşine düştüğü Micic’in yeni durağı, İspanya devi Real Madrid olabilir.

Real Madrid ile 2 yıllık anlaşma

İspanyol devi, Sergio Scariolo yönetiminde yeni sezona iddialı bir kadroyla girmenin hazırlıklarını sürdürürken, kadroya son dokunuş olarak Micic’i katmaya hazırlanıyor. Sırbistan’dan Basketball Sphere ve Eurohoops’un aktardığına göre, 31 yaşındaki oyun kurucu ile Real Madrid arasında 2 yıllık bir sözleşme konusunda büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe’ye transferi an meselesiydi

Vasilije Micic'in adı uzun süre Fenerbahçe ile anılmıştı. Hatta anlaşmanın tamamlandığı dahi iddia edilmişti. Ancak son anda Real Madrid devreye girdi ve transferde dengeler değişti. Olympiakos’un da ciddi girişimleri olmuştu. Sırp basınına göre Micic, daha önce 3 yıl için önerilen 18 milyon Euro’luk astronomik bir teklifi geri çevirdi. Real Madrid’in önerisi ise iki sezon için 8,5 milyon Euro brüt maaş.

NBA defteri kapandı, gözler yeniden EuroLeague’de

Micic, kısa süre önce Milwaukee Bucks ile olan kontratını feshetti. Buyout karşılığında 2 milyon doları üç yıl içinde alacak olan yıldız oyuncu, Avrupa’ya dönüş için serbest kaldı. Real Madrid’in Campazzo, Feliz ve Maledon gibi oyun kurucularla dolu bir kadrosu olsa da Scariolo’nun çift guard'lı sistem planları doğrultusunda Micic’i kilit parça olarak düşündüğü ifade ediliyor.

Vergi engeli transferi zora sokabilir

İspanya’daki yüksek vergi oranları ise bu transferde Real Madrid’in önündeki en büyük engel. 8,5 milyon Euro’luk brüt teklifin neredeyse yarısı oyuncunun eline net geçmeden kesintiye uğrayacak. Buna rağmen, EuroLeague’in en değerli isimlerinden biri olan Micic’in Madrid’e imza atması an meselesi.

Anadolu Efes ile iki şampiyonlukta da MVP seçildi

Anadolu Efes formasıyla 2021 ve 2022’de art arda EuroLeague şampiyonluğu yaşayan ve her iki finalde de MVP seçilen Vasilije Micic, Avrupa basketbolunun elit oyuncuları arasında yer alıyor.