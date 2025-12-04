Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, tarihine dört kez karşılaştığı ve hepsini kaybettiği İtalya'nın Novara Gorgonzola takımıyla deplasmanda oynadı. CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki ilk maçında İstanbul'da Benfica'yı 3-0'la geçen sarı lacivertliler, İtalya zorlu İtalya deplasmanında karşılaşmaya iyi başladı.

Melissa Vargas'ın sayılarıyla oyundan kopmayan Kanarya setin son dakikalarında oyuna ağırlığını koydu. Özellikle sakatlıktan dönen Alessio Orro'nun iyi yönlendirmesiyle setin sonuna avantajlı girdi.

🏐Temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, ilk seti 25-23 kazandı. pic.twitter.com/jzxdoLXAA7 — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 4, 2025

Ancak Novara setin sonunda art arda sayılar alarak skoru 24-23'e getirdi. Stresli anda ortaya çıkan Vargas yaptığı smaçla skoru 25-23 yaptı ve seti Fenerbahçe'ye getirdi.

İkinci sette Sarı Melekler baştan itibaren üstünlüğünü kabul ettirdi. Arina Fedorovtseva'nın servisleriyle etkili olan Kanarya farkı açmayı başardı. Kaptan Eda Erdem blok ve tek ayak hücumlarıyla takımını iyice rahatlattı. Uzun süredir sakat olan Brezilyalı Ana Cristana'nın da oyuna girdiği seti 25-21 alan Kanarya skoru 2-0'a getirdi.

🏐Temsilcimiz Fenerbahçe Medicana, ikinci seti 25-21 kazandı ve durum 2-0'a geldi. pic.twitter.com/jriS2cj1qW — TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) December 4, 2025

Son sete Sarı Melekler iyice rahatlamış olarak çıktı. Ardı ardına aldığı sayılarla farkı açan Kanarya'ya karşı Novara voleybolcuları oyundan düştü. Sarı lacivertliler seti 25-19 alarak maçı 3-0 kazandı.

Maçın MVP’si seçilen Melissa Vargas 20 sayıyla karşılaşmanın skoreri olurken, Arina Fedorovtseva da 18 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. B Grubu'nda iki galibiyeti olan tek takım olan Fenerbahçe hiç set vermeden lider durumda bulunuyor. Sarı Melekler gruptaki üçüncü karşılaşmasını şu ana kadar maç kazanamayan Polonya'nın Budowlani Lodz takımıyla 6 Ocak 2026'da yapacak.