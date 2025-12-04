Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 14. haftasında bu gece Olympiacos’a konuk olacaktı. Barış ve Dostluk Salonu’nda oynanacak mücadele 22.15’te başlaması gereken karşılaşmadan önce yağan yağmur bütün planları bozdu.

Yağışın çatıdan akması ve zemini bozması üzerine Spor Bakan Yardımcısı Ioannis Vroutsis, maçın ertelenmesine karar verdi. EuroLeague yönetimi, bu maçın ne zaman oynanacağına ilerideki günlerde karar verecek. Avrupa basketbolunun en üst düzey turnuvasında çatının akması ve maçın ertelenmesi skandal olarak nitelendi.

Fenerbahçe Beko ve olympiacos EuroLeague’de oynadıkları 13 maçta sekiz galibiyet aldı. Atina'da yapılacak karşılaşmada iki takımdan biri diğerini geride bırakacaktı.