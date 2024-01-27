Fenerbahçe kalemini kırdı. Yıldız futbolcu her şeye rağmen 'gitmiyorum' dedi

Kaynak: Gazete Yazıyor
Fenerbahçe kalemini kırdı. Yıldız futbolcu her şeye rağmen 'gitmiyorum' dedi
İsmail Kartal'ın planları arasında yer alamayan ve kendisine takım bulması söylenen Zajc ayrılmayacağını yönetime iletti.

Bonucci, Krunic ve son olarak da Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katan Fenerbahçe bir yandan da kadrosunu rahatlatmaya çalışıyor.

Sarı-lacivertli yönetim bu doğrultuda İsmail Kartal’ın kadroda düşünmediği Miha Zajc’a kulüp bulmasını söyledi.

İlk başta bu durumu olumlu karşılayan ve bazı kulüpler ile pazarlığa oturan Zajc istediği teklifi alamaması sonrası yönetime, “İstediğim teklifleri alamadım, gelen teklifler ise yetersiz Her kulüpte de oynayamam, kariyerimi düşünmek zorundayım Burada kalıp forma rekabetinin içinde yer almak istiyorum” ifadelerini iletti.

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