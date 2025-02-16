Fenerbahçe Kasımpaşa maçı başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
Maçın 17.dakikasında Tadic'in ortasına Talisca'nın şık vuruşu auta gitti.
Maçın 19.dakikasında Da Costa'nın yerden vuruşu az farkla auta çıktı.
Maçın 21. dakikasında Opoku'nun hatasıyla El Nesyri takımını 1-0 öne geçirdi.
Maçın 34.dakikasında Kasımpaşa defansında Cafu'nun hatasıyla top önünde kalan Oğuz'un vuruşu kaleci Gianniotis'ten döndü.
6 EKSİK VAR
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, karşılaşmada forma giyemeyecek.
2 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi öncesinde 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında. Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa karşısında kart görmeleri durumunda Galatasaray maçında oynayamayacak.
İKİ TAKIMIN 11'İ
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Skriniar, Amrabat, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş, Fred, Tadic, Oğuz Aydın, En Nesyri, Talisca
Kasımpaşa: Gianniotis, Cláudio, Yasin, Opoku, Piątkowski, Kévin, Cafú, Mortadha, Hajradinović, Fall, Costa.