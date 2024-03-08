Fenerbahçe kazandı Arda Güler ­yorum yağdırdı

Fenerbahçe'nin, UEFA Konferans Ligi'ndeki Union Saint-Gilloise galibiyeti Arda Güler'i de çok mutlu etti.

Sezon başında Sarı-Lacivertli ekipten 20 milyon Euro'ya Real Madrid'e transfer olan genç futbolcu, eski takım arkadaşlarını tebrik yağmuruna tuttu.

Arda Güler; Michy Batshuayi ve İsmail Yüksek'in maç sonu paylaşımlarına yorum yaptı.

Batshuayi, Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetin ardından, "Evimdeymiş gibi hissediyorum" şeklinde bir paylaşım yaptı. Arda Güler, bu paylaşıma, Batshuayi ile özdeşleşen yarasa emojisi ile yorum yaptı.

Arda Güler, İsmail Yüksek'in, "Hedeflere doğru adım adım" paylaşımına ise, "Ahtapot" yazdı.