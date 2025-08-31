Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuştu: İşte ilk sözleri!

Fenerbahçe'nin gelgitli transfer sürecinin ardından kadrosuna katmaya hazırlandığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu özel uçakla İstanbul'a geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nu havalimanında ailesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi çok istedim.Başkanımız Ali Koç ve sayın Hakan Safi’ye teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

26 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.