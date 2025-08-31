Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuştu: İşte ilk sözleri!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu'na kavuştu: İşte ilk sözleri!

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu İstanbul'a geldi. Milli yıldız transferinden dolayı çok mutlu olduğunu ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldiğini söyledi.

Fenerbahçe'nin gelgitli transfer sürecinin ardından kadrosuna katmaya hazırlandığı milli yıldız Kerem Aktürkoğlu özel uçakla İstanbul'a geldi.

Kerem Aktürkoğlu'nu havalimanında ailesiyle birlikte Fenerbahçeli taraftarlar karşıladı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: FENERBAHÇE'YE ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem Aktürkoğlu, "Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe'yi çok istedim.Başkanımız Ali Koç ve sayın Hakan Safi’ye teşekkür ederim. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için geldim. Bu şampiyonluğu taraftarlarımıza armağan edebilmek için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

26 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Son Haberler
Cumhur İttifakı ortağından emeklileri yakından ilgilendiren açıklama! Tarih verdi
Cumhur İttifakı ortağından emeklileri yakından ilgilendiren açıklama! Tarih verdi
Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı
Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı
Trabzonspor'un serisini Samsunspor 89'da bitirdi!
Trabzonspor'un serisini Samsunspor 89'da bitirdi!
Aksaray’da kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 4 yaralı
Aksaray’da kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 4 yaralı
Kılıçdaroğlu planı ortaya çıktı! Ankara kulislerinde çok konuşulan iddia
Kılıçdaroğlu planı ortaya çıktı! Ankara kulislerinde çok konuşulan iddia