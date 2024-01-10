Fenerbahçe Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'de bu akşam Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör İsmail Kartal kararını verdi. İlk 11 belli oldu.