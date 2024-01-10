Fenerbahçe Konyaspor maçının ilk 11'i belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında bu akşam kendi sahasında Konyaspor ile karşılaşacak.
Kadıköy Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçın hakemi Kadir Sağlam.
Sarı lacivertli takımda cezaları biten Fred, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş bu akşam forma giyebilecek.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın ilk 11'i belirlediği ve İrfan Can Kahveci'nin cezasının bitmesine rağmen Cengiz Ünder'i görevlendireceği öğrenildi.
Fred de ilk 11'deki yerine dönecek.
Sarı lacivertli takımın beklenen ilk 11'i şöyle:
Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
Konyaspor'un ise sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Deniz, Ahmet, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Soner, R. Muric, Cicaldau, Moreno, Oliveira.