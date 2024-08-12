Fenerbahçe Lille'e hazır. Flaş Fred detayı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Fransa’nın Lille takımını ağırlayacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı ve ısınma hareketleriyle başladı.

Adana Demirspor maçında ilk 11’de yer alan futbolcular, salonda başladıkları antrenmanın saha bölümünde yenileme çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Fred ise takımdan ayrı olarak koşu yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmaların yapıldığı öğrenildi.

Lille maçının hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, kampa girdi.