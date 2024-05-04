Fenerbahçe logosuna 1 yıldız daha ekledi. Nedenini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe logosuna 1 yıldız daha ekledi. Nedenini açıkladı
EuroLeague Kadınlar şampiyonu olan Fenerbahçe Alagöz Holding logosunda güncellemeye gitti.

EuroLeague Kadınlar’da şampiyonluğa ulaşarak 2. kez bu kupayı kaldıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 2. yıldızını armasına ekledi.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak yarıştığı her kulvarda şampiyon olan, rekorlar kırarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2024-2025 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek"

"2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz"

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