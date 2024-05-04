Fenerbahçe logosuna 1 yıldız daha ekledi. Nedenini açıkladı

EuroLeague Kadınlar’da şampiyonluğa ulaşarak 2. kez bu kupayı kaldıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı 2. yıldızını armasına ekledi.

Fenerbahçe’den konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"2023-2024 sezonunda tarihi bir başarı kazanarak yarıştığı her kulvarda şampiyon olan, rekorlar kırarak üst üste ikinci kez Avrupa'nın en büyüğü olan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımız, 2024-2025 sezonundan itibaren bu başarımızın simgesi olan yıldızı armasında taşıyarak yeni zaferler için mücadele edecek"

"2024-2025 sezonunda da mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluğun en güçlü adayı olacak Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımımıza yeni armasıyla yeni şampiyonluklar ve zaferler dileriz"