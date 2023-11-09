Fenerbahçe Ludogorets ile karşılaşıyor. İlk 11 belli oldu. 10'da 10 peşinde

Fenerbahçe, Avrupa'da Bulgaristan temsilcisi Ludogorets'e konuk olacak.

Fenerbahçe Ludogorets ile karşılaşıyor. İlk 11 belli oldu. 10'da 10 peşinde

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü hafta maçında bu gece Bulgaristan'ın Ludogorets takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ludogorets Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, bu maçta yok. Cengiz Ünder ise Ludogorets karşısında kadroda yer alacak.

Temsilcimizin sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Ferdi, Zajc, Crespo, Szyamanski, Kent, Cengiz Ünder, Batshuayi.

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