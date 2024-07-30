Fenerbahçe Lugano karşısında. İlk 11 belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

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Fenerbahçe Lugano karşısında. İlk 11 belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano takımı ile karşı karşıya gelecek. İlk 11 belli oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bu akşam İsvciçre'nin Lugano takımıyla karşı karşıya gelecek.

Kadıköy Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemi İngiltere'den Robert Jones. Mücadele Exxen'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho kararını verdi. Buna göre temsilcimizin şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:

Livakovic, Osayi, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko.

Lugano'nun muhtemel 11'i de şu şekilde:

Saipi, Zanotti, Papadoupoulos, El Wafi, Valenzuela, Doumbia, Grgic, Bislimi, Cimignani, Bottani, Aliseda.

İlk maçı deplasmanda 4-3 kazanan temsilcimize tur için beraberlik bile yetecek. Tek farklı yenilgi halinde maç uzatmalara gidecek. 2 ve daha farklı yenilgide İsviçre takımı turu geçecek.

Fenerbahçe, İsviçre temsilcisi Lugano'yu elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa'nın Lille takımıyla karşılaşacak.


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