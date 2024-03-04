Fenerbahçe maçı için büyük tehlike. Polis inceleme yapacak

Union Saint-Gilloise - Fenerbahçe maçı öncesi Belçika ekibi güvenlik önlemlerini yükseltti.

Fenerbahçeli taraftarlara yüzde 5 oranında bilet verilirken, Sarı-Lacivertlilerin daha fazla taraftarla maça gidebileceği belirtildi.

KARABORSAYA ÇARE ARANIYOR

Fenerbahçeli taraftarların maça gösterdiği ilgi yüzünden biletlerin karaborsaya çıktığı ve fiyatların 400 Euro'ya kadar yükseldiği bildirildi.

Ayrıca görevli polislerin, iki takım taraftarlarının maçta karşılaşmaması için birçok denetim yapacağı haber detayında yer aldı.

DETAYLI KONTROL YAPILACAK

Polislerin maç öncesi bilet sahiplerinin kimliklerini denetleyeceği ve uyumsuzluk durumunda para cezasından statlara giriş yasağına kadar ağır cezalara çarptırılabileceği ifade edildi.