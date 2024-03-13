Fenerbahçe maçı öncesi büyük sıkıntı

Kaynak: DHA
Fenerbahçe maçı öncesi büyük sıkıntı
Konferans Ligi son 16 turunda 3-0'lık yenilginin ardından Fenerbahçe'ye karşı çıkacakları rövanş maçında Union Saint-Gilloise'da sakat ve sarı kart cezalı olan oyuncuların eksikliği kriz yarattı.

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın 20.45'te Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini ağırlayacak.

Bu maç öncesinde Union Saint-Gilloise'da sakat ve sarı kart cezalı olan oyuncuların durumu, teknik heyetini düşündürüyor.

Belçika ekibinde takımın en golcüsü Mohamed Amoura ile savunmanın önemli isimlerinden Christian Burgess, sarı kart cezalısı oldukları için Fenerbahçe karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

Bir diğer savunmacı Fedde Leysen'in ise uzun süreli sakatlığı bulunuyor. Dizinde sakatlığı bulunan ancak çalışmalara başlamasına rağmen tam olarak fit olmayan stoper Kevin Mac Allister'ın ise İstanbul'a seyahat edip etmeyeceği net değil.

Mac Allister'ın da kadroda olmadığı senaryoda elinde stoper orijinli 2 oyuncu (Koki Machida, Ross Sykes) kalacak olan teknik direktör Alexander Blessin'in 3'lü savunmadan 2'li savunmaya dönmesi ya da bazı oyuncuların mevkilerinde değişikliğe gitmesi gerekecek.

Belçika ekibinde ayrıca ligde hafta sonu oynanan Gent maçı öncesinde kadrodan çıkarılan orta saha Noah Sadiki'nin de durumu belirsizliğini koruyor. Bu oyuncunun da Belçika Ligi'ndeki play-off etabı düşünüldüğünde riske edilmeyeceği gelen bilgiler arasında.

Saint-Gilloise'da ayrıca sakatlığını atlatıp antrenmanlara başlayan Kevin Rodriguez'in de Fenerbahçe karşısında durumu belirsiz.

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