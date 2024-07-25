Fenerbahçe maçında VAR skandalı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Lugano ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi 4-3 kazanan temsilcimiz, İstanbul'a avantajlı döndü.

Maçın rövanşı, 30 Temmuz Salı günü oynanacak.

Bu maçın VAR hakemi konusundaki tartışmalar sürüyor. Yayıncı kuruluş, Schengen krizi nedeniyle maçı stüdyodan anlatmak zorunda kalmış ve en iyi canlı maç uygulamalarında VAR hakemi bilgisine ulaşamamıştı. UEFA’nın resmi sitesinde de VAR hakemi açıklanmadı.

İsviçre’deki ekip arkadaşlarına danışan yayıncı kuruluş yetkilileri, maçta VAR olmadığını ifade etti. Bu bilgi ışığında, yayında VAR’ın olmadığını duyurdular.

Maçı anlatan spiker Alp Özgen maç sırasında VAR hakemi olmadığı bilgisini paylaştı.

Eski hakem Murat Fevzi, VAR hakeminin ismini paylaştı ve büyük bir hata yapıldığını fark eden yayıncı ekip, yayında özür diledi ve bu bilgiyi düzeltti.

Devre arasında tekrar kontrol eden ekip, sahada VAR monitörü bulamadıklarını, Fenerbahçe galibiyetinin önüne geçmemek adına konuyu daha fazla uzatmamayı tercih ettiklerini belirtti.

Yayıncı ekip, bu durumun garip olduğunu ve kimsenin net bir bilgi veremediğini ifade etti.

Eleştirilerin önemli kurumların başındaki kişilerden gelmesi, yayıncı ekibi üzdü. Özür dilediklerini, ancak maça hazırlanmadıkları veya iyi çalışmadıkları eleştirilerini kabul etmediklerini vurgulayan yayıncılar, emeğin karalanmaması gerektiğini belirtti.

Maçı anlatan spiker Alp Özgen ise konuya dair şu açıklamayı yaptı:

"İşin üzücü tarafı bu eleştirileri yapanların bazıları önemli kurumların başındaki insanlar. Bizi arayıp sorabilecek insanlar alsında ama Twitter'da hedef göstermeyi seçmişler. Hatamız var ve özür diledik. Ama maça hazırlanmadık, iyi çalışmadık vs bunları kabul edemem. Ben hala 3. LİG maçları dahil maç anlatıyorum ve saatlerce çalışıyorum. Emeği karalamak ve hedef göstermek; hele ki emekçi gazeteciler tarafından bu kadar kolay olmamalı! Canları sağ olsun. Üç günlük dünya. Birbirimizi kırmaya, üzmeye gerek yok! Herkese sevgiler"