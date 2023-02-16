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İrfan Can Kahveci'den depremzedeye destek telefonu. Fenerbahçe marşı ile hayatta kalmıştı

İrfan Can Kahveci, depremzede Adnan Fırat Albayram'a destek telefonu açtı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:30
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Fenerbahçe marşı ile hayatta kalan depremzedeye destek

İrfan Can Kahveci'den depremzedeye destek telefonu. Fenerbahçe marşı ile hayatta kalmıştı
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Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Kahramanmaraş merkezli depremde, kaldığı otelden kaçmaya çalışırken sıkıştığı göçük altından bulduğu testere sayesinde kurtulan ve birinin çalan cep telefonundan duyduğu Fenerbahçe Marşı ile motive olduğunu anlatan Adnan Fırat Albayram'a "geçmiş olsun" telefonu açtı.

"DÖNMEM LAZIM DİYE DÜŞÜNDÜM"
Göçük altındaki dakikalarını anlatan Albayram'ın, sıkıştığı yerden kurtulma çabasından bahsederken sarf ettiği "Bir kişinin alarmı Fenerbahçe marşı olarak çaldı. Ben de koyu Fenerbahçeliyim. Eşimle her maçı izleriz. O gün Fenerbahçe'nin maçı vardı. 'Dönmem lazım' diye düşündüm. Bu sene o seneydi, şampiyon olacaktık. İrfan Can'ın sol ayakla attığı goller, Jorge Jesus'un oyunculara kızdığı aklıma geliyordu." sözleri, Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can Kahveci'nin dikkatini çekti.

İrfan Can Kahveci, Albayram'ı görüntülü arayarak, "Videonu gördük, duygulandık." dedi. Kahveci, Albayram'a "geçmiş olsun" dileklerinde bulunarak nasıl olduğunu sordu.

Albayram ise iyi olduğunu ve telefonun kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi, "Senin sıkı hayranınım." dedi.

Kahveci de adresini istediği Albayram'a takım arkadaşlarıyla imzalayacağı formayı gönderme sözü verdi.

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