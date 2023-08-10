Fenerbahçe Ndombele için Tottenham'a teklif yaptı.

Fenerbahçe orta saha takviyesi için transferde gaza bastı.

Fenerbahçe Ndombele için Tottenham'a teklif yaptı.

Sarı Lacivertliler, Tanguy Ndombele için Tottenham'la görüşmelere başladı.
Orta sahayı güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Manchester United'lı Fred'in yanı sıra Tottenham'dan Tanguy Ndombele için görşmelere başladı.
Fenerbahçeli yöneticiler, Tottenham Hotspur forması giyen orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele için İngiliz ekibi Tottenham'la temas halinde

KİRALAMA FORMÜLÜ
Geçen sezon Napoli'de kiralık olarak forma giyen 26 yaşındaki Fransız orta saha için Fenerbahçeli yöneticiler de kiralama hamlesinde bulundu.
Tottenham'ın 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euroya transfer ettiği Tanguy Ndombele'nin İngiliz ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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