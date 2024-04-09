Fenerbahçe ne kadar ceza alacak? Deniz Çoban açıkladı

Fenerbahçe, Şanlıurfa'daki Süper Kupa maçının 1. dakikasında sahadan çekilmişti.

Galatasaray, Icardi'nin 52. saniyedeki golüyle öne geçmiş, ardından santra bile yapmayan sarı lacivertilelin U19 takımı sahadan çekilmişti.

Fenerbahçe'nin bu nedenle ne kadar ceza alacağı tartışılırken, Deniz Çoban'dan çarpıcı yorum geldi.

Çoban, şu ifadeleri kullandı:

"Hukuk Kurulu’nun sevkleri yapmasının ardından Süper Kupa ile ilgili kararı PFDK verecek. Sahadan çekilen Fenerbahçe Takımı, talimatlara göre 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

Oynanan maç kupa statüsünde bir müsabaka olduğu için cezaların ligi kapsaması söz konusu değil. Puan silme ya da küme düşme gibi bir ceza olamaz.

Bazı sosyal medya hesaplarında Disiplin Talimatı’nın 56. maddesi gündeme getirilerek ‘Müsabaka sonucunu etkileme’ suçunun işlendiği ifade edilse de bu mümkün değil. Çünkü o madde şike ve teşvik suçlarını kapsayan bir madde. Bu olayla ilgisi yok.

Fenerbahçe’nin takımı sahadan çeken sorumlu yöneticisine 90 günün üzerinde hak mahrumiyeti cezasıyla birlikte, PFDK’nın ön gördüğü oranda kulübe ve ilgililere para cezası da verilecektir. Açıklanan cezalar sonunda, ceza alanlar için Tahkim Kurulu yolu açık olacaktır."