Fenerbahçe Opet-Beşiktaş derbisinde olay! Takımlar soyunma odasına gönderildi

FIBA Süper Kupa maçının 2’nci dakikasında sahaya tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle oyun durdu ve hakemlerin de uyarısıyla takımlar soyunma odasına gitti.
Geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi (EuroLeague) şampiyonu Fenerbahçe ile FIBA Kadınlar Avrupa Kupası (EuroCup) finalisti Beşiktaş, FIBA Kadınlar Süper Kupa finali oynamaya hak kazandı.
2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda geçen yıl final oynayan Fenerbahçe, Fransız temsilcisi LDLC ASVEL'i 109-52 mağlup ederek FIBA Kadınlar Süper Kupa’yı kazanan ilk Türk takımı olmuştu.