Fenerbahçe Opet resmen tarih oldu

Fenerbahçe, voleybolda yıllardır Fenerbahçe Opet olarak mücadele ediyordu. Ancak sponsor değişince takımın ismi de değişti.

Fenerbahçe erkek ve kadın voleybol takımları artık Fenerbahçe Medicana olarak liglerde yer alacak.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımıza, isim ve göğüs sponsoru olan aynı zamanda voleybol şubemizi sağlık sponsorluğunu üstlenen Medicana Grubu arasında yapılan iş birliğinin imza töreni Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde gerçekleştirildi.

Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, Voleyboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Hulusi Belgü, Medicana Sağlık Grubu CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Reha Özkaya, Voleybol Şubemizin Sportif Direktörü Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Menajeri Pelin Çelik ile takım kaptanlarımız Eda Erdem ve Fabian Drzyzga’nın konuşması olarak katıldığı imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz ve Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt ile kulüp ve Medicana Grubu profesyonelleri de yer aldı."

Açıklamada Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlayan Kızılhan'ın sözlerine de yer verildi. Kızılhan şu ifadeleri kullandı:

"Değerli misafirler, saygıdeğer basın mensupları, Büyük Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyelerimiz… Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Hulusi Belgü, Medicana Sağlık Grubu CEO ve YK üyesi Sn. Reha Özkaya, Fenerbahçe Medicana Sportif Direktörümüz Dariusz Stanicki, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın Menajeri Pelin Çelik, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımızın kaptanı Eda Erdem ve Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımımızın kaptanı Fabian Drzyzga ve herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.

Sözlerime geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz, değerli hocamız Cristoph Daum ile başlayacağım; hepimizin bildiği üzere Fenerbahçemiz için çok büyük başarılar sağlamış, ülkemizi vatanı gibi gören, ülkemizin ve kulübümüzün değerlerine saygı ve aidiyet duyan, adeta bizden biri olan değerli hocamız Daum’u kaybettik. Toprağı bol olsun.

Bugün, bizler için çok önemli bir gün ve imza töreni. Bugüne kadar yapılmış en büyük iş ortaklarından, sponsorluk anlaşmalarından bir tanesi; hem Fenerbahçemiz hem de Türk sporu için. Türk sporuna ve özellikle voleybol branşına olan katkımızı daha da ileriye taşıyacak bir iş birliğinin duyurusu için hepiniz tekrardan hoş geldiniz.

Medicana Sağlık Grubu, Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarımıza isim ve göğüs sponsoru oldu ve aynı zamanda voleybol şubemizi sağlık sponsoru oldu. Hedeflerimize ulaşmamızda büyük katkı sağlayacak Medicana Grubu ile yapmış olduğumuz bu anlaşma neticesinde aynı zamanda Yönetim Kurulu Üyemiz olan, Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hüseyin Bozkurt'a bu değerli katkıları ve Fenerbahçe'ye olan inançları için şükranlarımızı sunuyoruz.

2018 yılından bu yana, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın isim sponsoru olarak, çubuklu formamızı gururla terletirken, başarıları kucaklarken, şampiyonlukları kutlarken, kupaları kaldırırken; iyi günde kötü günde her zaman yanımızda olan, 6 sene boyunca birlikte olduğumuz değerli iş ortağımız Opet’e de bir kez daha sizlerin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Aynı zamanda geçen sezon Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımımızın isim sponsoru, göğüs sponsoru Parolapara’ya da teşekkür ediyorum.

Bu sezon voleybol branşında, hem kadınlar hem de erkeklerde hedeflerimiz çok büyük. Türkiye’de ve Avrupa’da tüm kupalara talibiz. İnşallah hep beraber Medicana’nın da değerli destekleriyle bu başarılara ulaşacağız. Bu anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha Medicana Grubu’na teşekkürlerimi iletiyorum.”