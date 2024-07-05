Fenerbahçe Opet tarih oldu

Fenerbahçe Kulübü, voleybol takımlarının isim sponsoru Opet'le anlaşmasının sona erdiğini duyurdu.

Böylece Fenerbahçe Opet olarak bilinen voleybol kadın ve erkek takımının ismi değişmiş oldu.

Yapılan açıklama şöyle:

“2018 yılından bu yana Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın isim sponsoru olarak Çubuklu formamızı gururla terletirken, başarıları kucaklarken, sezon başlarken ve şampiyon olurken göğsümüzde gururla taşıdığımız, her zaman yanımızda olan yol arkadaşımız Opet ile sponsorluk anlaşmamız sona ermiştir.

Kıymetli iş ortağımız Opet, bir sponsorluğun ötesinde Fenerbahçemizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş;

Türk voleybolunun lokomotifi olan Fenerbahçemiz’in Opet’in destekleri ile elde ettiği başarılar ve paylaştığımız gurur dolu anılar, bu iş birliğini daha da anlamlı hale getirmiştir.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımıza hedeflerimiz yolunda eşsiz destekler veren Opet ailesine yürekten teşekkürlerimizi sunuyor;

Opet’e bundan sonraki tüm faaliyetlerinde sonsuz başarılar diliyoruz.”

YENİ SPONSOR MEDİCANA

Fenerbahçe'den daha sonra yapılan açıklamada sponsor olarak Opet'in yerini Medicana'nın aldığı duyuruldu.

Açıklama şöyle:

"Türk voleybolunun lokomotifi olan, kaliteli kadrolarıyla ulusal-uluslararası alanda çubuklu formamızı gururla terleten ve ülke voleybolu adına birçok ilki hayata geçiren Fenerbahçe Kadın ve Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımlarımızın şampiyonluk yolundaki yeni destekçisi Medicana oldu.

“Yanındayız, desteğiz” mottosuyla faaliyet gösterdiği alanda her zaman yenilikçi adımlar atan Medicana ile Voleybol Takımlarımız arasında “İsim Sponsorluk” anlaşması sağlanmıştır.

Deneyimli ve alanında uzman kadrosu, hasta memnuniyet odaklı yaklaşımı, sağlık ve eğitim sektöründe fark yaratan anlayışı ile çalışan Medicana, 2024-2025 sezonu boyunca takımlarımızın yol arkadaşı olacak.

Sponsorumuz Medicana Grubu’na büyük ailemize hoş geldin diyor;

Vodafone Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi, AXA Sigorta Kupa Voley ve CEV Şampiyonlar Ligi’nde Medicana ismi ile kulübümüzü temsil edecek Takımlarımıza tüm mücadelelerinde sonsuz başarılar diliyoruz.

Sponsorluk anlaşmasının imza törenine dair detaylar önümüzdeki günlerde resmi kanallarımız aracılığıyla duyurulacaktır."