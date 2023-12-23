Fenerbahçe rakibini 8-0 yendi! Flaş skor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Fatih Saboviç
Fenerbahçe rakibini 8-0 yendi! Flaş skor
Turkcell Kadın Futbol Süper Lig'inin 15. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 mağlup etti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 15. hafta maçında evinde Bitexen Adana İdmanyurduspor'u konuk etti.

Sarı-lacivertliler, rakibine fark atarak mücadeleyi 8-0 kazandı.

Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan maçın gollerini 22' ve 56. dakikalarda Zenatha Coleman, 36' ve 47. dakikalarda Fatma Kara, 51'de Haley Berg, 68' ve 77. dakikalarda Yağmur Uraz ile

74. dakikada Cansu Kara kaydetti.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 36'ta çıkardı ve ligde 12. galibiyetini aldı.

Adana temsilcisi ise 4 puanda kaldı.

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