Fenerbahçe resmi teklif yapmıştı: Asensio'nun cevabı belli oldu

Transfer dönemine Al Nassr'ın 21 yaşındaki forveti Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için İspanyol yıldız Marco Asensio'ya da resmi teklif yapmıştı.

Bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan 29 yaşındaki futbolcu için kulübüyle anlaşan sarı lacivertliler, oyuncudan yanıt bekliyordu.

Teknik direktör Jose Mourinho ile de görüşen Asensio'nun kararını verdiği belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Asensio'nun Fenerbahçe'ye olumsuz cevap verdiği ve İspanya'ya geri dönmek istediği öne sürüldü.

Ancak haberde Fenerbahçe'nin Asensio'yu transfer etmek için büyük çaba verdiği ve PSG'nin sarı-lacivertlileri daha ikna edici bulabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını ise kiralık olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren Asensio, iki kulüpte çıktığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.