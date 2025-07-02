Fenerbahçe resmi teklif yapmıştı: Asensio'nun cevabı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe resmi teklif yapmıştı: Asensio'nun cevabı belli oldu

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için resmi teklif yaptığı Marco Asensio'dan beklenen yanıt geldi.

Transfer dönemine Al Nassr'ın 21 yaşındaki forveti Jhon Duran'ı kiralık olarak kadrosuna katarak başlayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek için İspanyol yıldız Marco Asensio'ya da resmi teklif yapmıştı.

Bonservisi Fransız devi PSG'de bulunan 29 yaşındaki futbolcu için kulübüyle anlaşan sarı lacivertliler, oyuncudan yanıt bekliyordu.

Teknik direktör Jose Mourinho ile de görüşen Asensio'nun kararını verdiği belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Asensio'nun Fenerbahçe'ye olumsuz cevap verdiği ve İspanya'ya geri dönmek istediği öne sürüldü.

Ancak haberde Fenerbahçe'nin Asensio'yu transfer etmek için büyük çaba verdiği ve PSG'nin sarı-lacivertlileri daha ikna edici bulabileceği ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını PSG'de, ikinci yarısını ise kiralık olarak Premier Lig ekibi Aston Villa'da geçiren Asensio, iki kulüpte çıktığı 37 maçta 10 gol, 5 asistlik performans sergilemişti.

Son Haberler
Fenerbahçe resmi teklif yapmıştı: Asensio'nun cevabı belli oldu
Fenerbahçe resmi teklif yapmıştı: Asensio'nun cevabı belli oldu
Erzurum'da deprem (2 Temmuz 2025)
Erzurum'da deprem (2 Temmuz 2025)
Chelsea, Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşını resmen duyurdu: Servet verdiler
Chelsea, Ferdi Kadıoğlu'nun takım arkadaşını resmen duyurdu: Servet verdiler
Ünlü gazeteci açıkladı: Premier Lig ekibi Galatasaray'ın elinden kapıyor
Ünlü gazeteci açıkladı: Premier Lig ekibi Galatasaray'ın elinden kapıyor
Emine Erdoğan Papa ile görüştü
Emine Erdoğan Papa ile görüştü