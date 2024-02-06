Fenerbahçe Ryan Kent kararını verdi

Kaynak: Milliyet
Fenerbahçe Ryan Kent kararını verdi
İngiliz yıldız futbolcu Ryan Kent için Fenerbahçe'den karar çıktı.

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunun ilk transferi olarak Ryan Kent'i kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan Ryan Kent'i gözden çıkarırken, İngiliz oyuncunun da geleceği netlik kazanıyor.

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LAZIO'YU REDDETTİ
Ara transfer döneminde birden fazla talibi olan Ryan Kent, son olarak Lazio'dan yapılan teklifi elinin tersiyle itmiş ve takımda kalmıştı.

Yabancı kontenjanı için yer açmak isteyen Fenerbahçe'nin liste dışında bırakmayı planladığı isimler Ryan Kent ve Miha Zajc olarak ön plana çıktı.

Crespo'nun takımdan ayrılması, İsmail Kartal'ın Zajc konusundaki fikrini değiştirdi.

KENT LİSTE DIŞI
Alınan Zajc kararı sonrası liste dışı kalacak isim Ryan Kent oldu.

PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol atarken 2 asist yaptı.

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