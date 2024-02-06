Fenerbahçe Ryan Kent kararını verdi

Fenerbahçe, 2023-24 sezonunun ilk transferi olarak Ryan Kent'i kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan Ryan Kent'i gözden çıkarırken, İngiliz oyuncunun da geleceği netlik kazanıyor.

LAZIO'YU REDDETTİ

Ara transfer döneminde birden fazla talibi olan Ryan Kent, son olarak Lazio'dan yapılan teklifi elinin tersiyle itmiş ve takımda kalmıştı.

Yabancı kontenjanı için yer açmak isteyen Fenerbahçe'nin liste dışında bırakmayı planladığı isimler Ryan Kent ve Miha Zajc olarak ön plana çıktı.

Crespo'nun takımdan ayrılması, İsmail Kartal'ın Zajc konusundaki fikrini değiştirdi.

KENT LİSTE DIŞI

Alınan Zajc kararı sonrası liste dışı kalacak isim Ryan Kent oldu.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 maça çıkan Ryan Kent, 1 gol atarken 2 asist yaptı.