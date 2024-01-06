Fenerbahçe Samandıra'da kampa girdi

Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, son antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler, 2 grup halinde 5'e 2 top kampa ve pas organizasyonları üzerinde durdu.

Son bölümde futbolculara taktik ağırlıklı program uygulandı. Fenerbahçe idman sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.