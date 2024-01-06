Fenerbahçe Samandıra'da kampa girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Samandıra'da kampa girdi
Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasındaki İstanbulspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak olan Fenerbahçe, son antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yapan Sarı-Lacivertliler, 2 grup halinde 5'e 2 top kampa ve pas organizasyonları üzerinde durdu.
Son bölümde futbolculara taktik ağırlıklı program uygulandı. Fenerbahçe idman sonrası Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kampa girdi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak İstanbulspor-Fenerbahçe mücadelesi saat 16.00'da başlayacak.

0f407cc5-e405-49c1-be9b-eeb559db24d1.jpeg

d2027e1d-dfea-462e-87d9-f3bdd8d3c1a3.jpeg

0a043920-3240-48d1-9aa8-069610aa109a.jpeg

73f0b0d2-f779-4343-8988-7963edfc08fb.jpeg

775201dd-7801-4b25-af08-bb205fa2a57f.jpeg

İlgili Haberler
Galatasaray'dan sahasında kritik galibiyet
Son Haberler
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Gara, Kandil, Hakurk, Metina ve Asos'ta 15 hedef imha edildi Gündem
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Gara, Kandil, Hakurk, Metina ve Asos'ta 15 hedef imha edildi
Gaziantep'e gidecek olan uçakta 10 saatlik rötar, yolcuları isyan ettirdi: "Hayvan mıyız biz? Kaptan çık dışarı!" Gündem
Gaziantep'e gidecek olan uçakta 10 saatlik rötar, yolcuları isyan ettirdi: "Hayvan mıyız biz? Kaptan çık dışarı!"
Kayalıklara sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti Gündem
Kayalıklara sıkışan çocuğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti
Yusuf Sarı'dan sakatlık sitemi: Niye olduğunu bizimkiler bilir Spor
Yusuf Sarı'dan sakatlık sitemi: Niye olduğunu bizimkiler bilir
Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille tam 12 golle kazandı Spor
Yusuf Yazıcı şov yaptı Lille tam 12 golle kazandı
Bu karikatürdeki mesajı bakalım anlayabilecek misiniz. Emre Ulaş çizdi Karikatür
Bu karikatürdeki mesajı bakalım anlayabilecek misiniz. Emre Ulaş çizdi
Adana Demirspor'da bir ayrılık daha Spor
Adana Demirspor'da bir ayrılık daha