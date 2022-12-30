Fenerbahçe Samet Akaydın'da mutlu sona ulaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2022'nin son maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinde sona yaklaştığı kaydedildi. Sabah gazetesinde yer alan haberde, iki takım arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

Sarı-Lacivertlilerin bu tutarı 4 taksit halinde ödeyeceği ve her yıl 1'er milyon Euro ödeme yapacağı aktarıldı. Samet Akaydin'la 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için 8, kontrattaki diğer yıllar içinse 16 milyon TL kazanacağı ifade edildi.

"Ali KOÇ'A SÖZ VERDİM"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Başkan Ali Koç'a söz verdim" ifadelerini kullanmıştı. Murat Sancak ayrıca "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak." şeklinde konuştu. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 16 maçta süre alan Samet Akaydın, 1 gol kaydetti.