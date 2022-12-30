30 Aralık 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe Samet Akaydın'da mutlu sona ulaşıyor

Fenerbahçe Samet Akaydın'da mutlu sona ulaşıyor

Spor Toto Süper Lig'de 2022'nin son maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinde sona yaklaştığı kaydedildi.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 16:41
Takip Et

Fenerbahçe Samet Akaydın için gün sayıyor

Fenerbahçe Samet Akaydın'da mutlu sona ulaşıyor
+
Aa
-

Spor Toto Süper Lig'de 2022'nin son maçında Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Samet Akaydin transferinde sona yaklaştığı kaydedildi. Sabah gazetesinde yer alan haberde, iki takım arasında anlaşma sağlandığı ifade edilirken Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
Sarı-Lacivertlilerin bu tutarı 4 taksit halinde ödeyeceği ve her yıl 1'er milyon Euro ödeme yapacağı aktarıldı. Samet Akaydin'la 3.5 yıllık sözleşme imzalanacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun yarım sezon için 8, kontrattaki diğer yıllar içinse 16 milyon TL kazanacağı ifade edildi.

"Ali KOÇ'A SÖZ VERDİM"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak "Başkan Ali Koç'a söz verdim" ifadelerini kullanmıştı. Murat Sancak ayrıca "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak." şeklinde konuştu. Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 16 maçta süre alan Samet Akaydın, 1 gol kaydetti. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z kuşağı kararını verdi
1
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Z kuşağı kararını verdi
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
2
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Sigara ve alkollü içkilerin satışını etkileyecek yeni yıl zammı
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
3
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Psikolog Esra Ezmeci’nin cinsel istek artırıcı önerisine tepki yağdı. Ezmeci çok ayıp bir tavsiyede bulunmuştu
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
4
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿Memurunu tokatlayan müdürle ilgili karar verildi
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
5
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿2.5 milyon EYT’liyi emekli eden AKP 5 bin memur için kolunu kıpırdatmıyor. Tam 11 yıldır seslerini duyurmaya çalışıyorlar
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
6
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Milyonları ilgilendiriyor. EYT'de izin detayı
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
7
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿Süleyman Soylu: Uyuşturucu bizim rotamızdan artık gelemiyor
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿İngiltere'de hastanelerdeki grip vakaları bir ayda 7 kat arttı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Otomobil takla attı: 2 yaralı
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Ankara'da yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
﻿Tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.