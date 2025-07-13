Fenerbahçe sayıyor: Archie Brown ile 199 oldu

Yeni sezon öncesinde ilk transferini hücum hattına John Duran'la yapan Fenerbahçe, ikinci takviyesini ise sol beke yaptı. Belçika'nın Gent ekibinde forma giyen 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Archie Brown'la 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık anlaşma imzalayan sarı-lacivertliler, kulüp tarihindeki 199. yabancı futbolcusunu transfer etti.

Archie Brown; Horace Armitage, Dalian Robert Atkinson ve Ryan Kent'in ardından sarı-lacivertli kulübün tarihindeki dördüncü İngiliz oyuncu oldu.

KONTENJAN AVANTAJI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Archie Brown, yaşı nedeniyle bu sezon +2 kontenjanından faydalanabilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yeni sezon için 12+2 yabancı kontenjanı belirlemişti.

2003 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli olan +2 kuralı, geçtiğimiz günlerde 1 Ocak 2002 ve daha sonra doğan oyuncular için geçerli kılındı.

23 yaşındaki Archie Brown da yenilenen kural çerçevesinde kontenjandan faydalanacak.

ALİ KOÇ'UN BAŞKANLIĞINDAKİ 107. TRANSFER

Fenerbahçe, Archie Brown transferiyle Ali Koç başkanlığındaki 107. transferini yaptı.

Geçen sezon Sofyan Amrabat transferiyle "dalya" diyen başkan Ali Koç, ardından sırasıyla Filip Kostic, Diego Carlos, Anderson Talisca, Ognjen Mimovic ve Milan Skriniar'ı renklerine bağlamıştı.

Bu sezon önce John Duran'ı transfer eden Fenerbahçe, Archie Brown transferiyle Ali Koç yönetimindeki 107. transferine imza attı.