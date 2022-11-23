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Fenerbahçe'nin Enner Valencia planı

Fenerbahçe'nin yükselişe geçen Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Fenerbahçe planını belirledi.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 10:57
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Fenerbahçe sezon sonu sözleşmesi sona erecek Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak istiyor

Fenerbahçe'nin Enner Valencia planı
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Dünya Kupası'nın açılış maçını Katar ile Ekvador yaptı. Karşılaşmada forma giyen Fenerbahçeli oyuncu Enner Valencia, attığı ilk gol ofsayta takıldıktan gelen penaltıyı ağlara yollayarak kupanın ilk golünü atan isim oldu. Valencia, karşılaşmada 2. golünü de atmayı başardı. Maçta sakatlanarak oyundan çıkan golcü oyuncu için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-Lacivertliler, sene sonu sözleşmesi sona erecek olan Ekvadorlu golcünün sözleşmesini uzatmak istiyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası’nda patlama yapan yıldız futbolcunun kontratını uzatmak için çalışmalara başladı.

Yönetim, dev turnuvadan döner dönmez Valencia ile masaya oturarak 2 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor. Ekvadorlu oyuncu sözleşmesini uzatmazsa, 1 Ocak’tan itibaren yeni sezon için istediği takıma imza atabilecek.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 12 karşılaşmada görev yapan Enner Valenci, 13 gol atarken 4 asist yapma başarısı da gösterdi. Golcü oyuncu Avrupa Ligi gruplarında oynanan 6 karşılaşmada 2 gol attı.

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