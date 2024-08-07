Fenerbahçe sezona lider giriyor

Fenerbahçe lider

Süper Lig'de 67. sezon cuma günü başlayacak.

1959'dan bu yana 66 sezonda en çok puan toplayan, galip gelen ve gol atan takım ünvanlarını elinde bulunduran Fenerbahçe, liderliğini de sürdürüyor.

Sarı lacivertli takım 2 bin 196 lig maçında 3 bin 880 puan aldı.

Galatasaray ise 2 bin 196 maçta toplam 3 bin 842 puan elde etti.

Sıralamada Beşiktaş 3 bin 710 puanla üçüncü, Trabzonspor da 2 bin 788 puanla dördüncü sırada kendisine yer buldu.

Ligde, 1959 yılından 2023-2024 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

Takımlar K O G B M A Y P

1 Fenerbahçe 66 2196 1262 568 366 3944 1937 3880

2 Galatasaray 66 2196 1254 544 398 3898 1932 3842

3 Beşiktaş 66 2194 1186 595 413 3610 1913 3710

4 Trabzonspor 50 1686 843 455 388 2644 1674 2788

5 Bursaspor 50 1644 572 473 599 1965 1998 1997

6 MKE Ankaragücü 54 1784 558 515 711 2047 2389 1952

7 Gençlerbirliği 48 1610 532 475 603 2026 2141 1907

8 Altay 42 1364 422 420 522 1454 1667 1406

9 Gaziantepspor 31 1028 366 265 397 1248 1383 1324

10 Antalyaspor 28 970 310 261 399 1160 1399 1153

11 Samsunspor 31 1024 330 264 430 1134 1357 1133

12 Eskişehirspor 30 978 334 312 332 1110 1101 1104

13 Kayserispor 28 950 288 264 398 1114 1373 1100

14 Konyaspor 23 788 248 231 309 950 1108 975

15 Göztepe 30 960 300 292 368 1056 1187 971

16 İstanbul Başakşehir 16 566 255 141 170 821 650 906

17 Sivasspor 18 634 235 176 223 864 872 881

18 İstanbulspor 25 830 253 241 336 929 1088 870

19 Çaykur Rizespor 22 764 238 181 345 870 1130 846

20 Kasımpaşa 20 716 221 189 306 897 1093 807

21 Denizlispor 21 728 217 192 319 875 1057 799

22 Kocaelispor 20 674 225 184 265 858 934 784

23 Adanaspor 22 704 202 213 289 771 949 692

24 Adana Demirspor 20 662 191 190 281 704 926 658

25 Boluspor 20 638 192 215 231 637 709 654

26 Sarıyer 13 436 148 135 153 553 551 527

27 Karşıyaka 16 528 152 141 235 533 748 510

28 Malatyaspor 11 384 134 102 148 507 544 467

29 Mersin İdmanyurdu 15 472 136 134 202 446 556 438

30 Zonguldakspor 14 454 135 148 171 425 484 424

31 Alanyaspor 8 288 110 68 110 439 427 398

32 Ankara Demirspor 13 418 116 153 149 447 509 385

33 Sakaryaspor 11 380 114 89 177 452 586 370

34 Fatih Karagümrük 10 334 108 94 132 442 455 365

35 Vefa 14 422 110 143 169 364 514 363

36 Kardemir Karabükspor 10 336 96 68 172 361 570 356

37 Osmanlıspor 9 306 84 87 135 348 460 339

38 PTT 12 384 97 134 153 352 467 328

39 Orduspor 11 352 102 102 148 303 420 322

40 Diyarbakırspor 11 362 91 84 187 323 554 320

41 İzmirspor 10 326 93 110 123 313 386 296

42 Akhisarspor 7 238 74 65 99 286 340 287

43 Feriköy 9 302 92 88 122 266 320 272

44 Altınordu 10 332 84 101 147 312 444 269

45 Şekerspor 10 320 73 100 147 309 481 255

46 Beykoz 8 264 72 94 98 263 315 238

47 Giresunspor 8 254 69 76 109 239 316 236

48 Manisaspor 6 204 58 49 97 242 306 223

49 Gaziantep 5 186 56 51 79 237 286 219

50 Hacettepe 9 252 67 76 109 242 334 210

51 Yeni Malatyaspor 5 180 47 46 87 205 266 187

52 Hatayspor 4 152 47 37 68 182 248 178

53 Vanspor 5 170 38 39 93 165 298 153

54 Zeytinburnuspor 5 162 36 37 89 159 290 145

55 Kayseri Erciyesspor 4 136 33 42 61 142 208 141

56 Elazığspor 4 136 35 31 70 146 246 136

57 Çanakkale Dardanelspor 3 102 28 25 49 107 154 109

58 Aydınspor 3 90 26 27 37 105 140 105

59 Bakırköyspor 3 90 28 21 41 131 135 105

60 Erzurumspor 3 102 25 23 54 116 205 98

61 Yozgatspor 2 68 19 19 30 101 113 76

62 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2 74 18 21 35 80 111 75

63 Gençlerbirliği OFTAŞ 2 68 15 17 36 54 99 62

64 Akçaabat Sebatspor 2 68 14 19 35 85 131 61

65 Balıkesirspor 2 64 15 16 33 66 108 52

66 Beyoğluspor 2 64 15 20 29 59 90 50

67 Yeşildirek 2 58 13 16 29 51 94 42

68 Pendikspor 1 38 9 10 19 42 73 37

69 Adalet 2 52 10 15 27 38 69 35

70 Ümraniyespor 1 36 7 9 20 47 64 30

71 Petrolofisi 1 34 8 5 21 38 73 29

72 Bucaspor 1 34 6 8 20 37 65 26

73 Siirtspor 1 34 6 6 22 47 81 24

74 Kahramanmaraşspor 1 36 4 11 21 22 71 23

75 Kırıkkalespor 1 30 5 8 17 21 64 18