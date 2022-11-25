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  • Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlan

Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar

1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadyumu olması için öneride bulundu. Devletin uçağında birinci sınıf ağırlanan Yeni Akit gazetesi bu öneriden rahatsız oldu.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 22:05
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Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı

Fenerbahçe stadına Atatürk deyince Yeni Akit'in gerçek yüzü ortaya çıktı. Bunlar devletin uçağında birinci sınıf ağırlananlar
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Fenerbahçe 'de Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nun adının Atatürk Stadyumu olması için harekete geçildi.

1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda düzenlenen derneğin 30’uncu Yıl Kutlaması’nda yaptığı konuşmada Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nun adının Atatürk Stadyumu olmasını talep etti. Talep, üyeler tarafından alkışlarla desteklendi.

AKİT RAHATSIZ OLDU

Yeni Akit gazetesi yaşanan gelişmeyi okuyucularına, "Takımın adını da değiştirin bari... Atatürk mü olsun, M. Kemal mi?" başlığıyla duyurdu.

Başta Fenerbahçeli taraftarlar olmak üzere Akit gazetesine tepkiler çığ gibi büyüdü.

NE OLMUŞTU

1907 Fenerbahçe Derneğinin kuruluşunun 30. yıl dönümü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen bir etkinlikle kutlandı. Dernek Başkanı Rıfat Perahya'nın ev sahipliğindeki etkinliğe, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve yönetim kurulu üyeleriyle taraftarlar katıldı.

STADIN İSMİ 'ATATÜRK' OLSUN TALEBİ

Rıfat Perahya, etkinlikte yaptığı konuşmada, derneğin kuruluşundan bu yana hayata geçirdiği projeleri anlattı. Dernek olarak üyelerce çok yoğun talep olması üzerine yeni bir karar aldıklarını söyleyen Perahya, "Bu kararı heyecanla paylaşmak istiyorum. 1907 yılından beri evimiz olan Kadıköy'de, 115 senedir maçlar yapılan stadımızın adını, Cumhuriyetimizin 100. yılında Atatürk Stadı olarak değiştirilmesini talep ediyoruz kulübümüzden. Bununla ilgili gereken neyse yapacağız" dedi.

Etkinliğe katılan Cem Yılmaz'ın sahne almasının ardından bir konuşma yapan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise, 1907 Fenerbahçe Derneği'nin, Fenerbahçe için elini taşın altına koyan tavrından hiçbir zaman vazgeçmediğini belirterek, 13 yıl başkanlık yaptığı derneğin, kuruluş hikayesini ve Fenerbahçe camiasına kazandırdıklarını, bu hikayenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

ALİ KOÇ: SİZ VARSANIZ BİZ DE VARIZ

Stat ismi talebiyle ilgili de görüşlerini açıklayan Ali Koç, bu talebin kongrelerinde birçok kez gündeme geldiğini anımsatarak, şunları söyledi:

"Yaparız, çekinmeyiz ama bunun bir camia arzusu ve isteği olarak gerçekleşmesi her şeyden önemlidir. Bu biz bu talebin sonuna kadar arkasındayız. Bizim dönemimizde, sadece 1907 Derneği değil tüm camiamıza sesleniyorum, bu arzuyu, bu isteği ivedilikle, 100. yılımız tamamlanmadan, belki de 29 Ekim 2023 yılında hayata geçirelim. Siz varsanız biz de varız. Bunu yapmak için Saraçoğlu ailesiyle, Ülker gurubuyla görüşeceğiz ama bugün itibariyle 100. yılımızın en önemli vazifesi olarak bunu not edelim ve hep beraber gerçekleştirelim."

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Sedat SAVCI
25.11.2022 22:14
62 Senedir BJK taraftarıyım Kanımız Canımız belli Karşılıksız Sevdik.Siz 100 Yıl için ATATÜRK Adını yazın Sizin Formanızı Gurur ile Alacağım.👏  
 
🇹🇷 NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
25.11.2022 22:10
ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU FENER BAHÇE 🇹🇷  
 
Abbas
25.11.2022 22:09
Bunlar bu gücü nereden alıyor?  
 
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