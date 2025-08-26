Fenerbahçe taraftarı çok istiyordu! Galatasaray yıldız oyuncuyu kaptı

Galatasaray'ın Yves Bissouma transferi için Tottenham ile görüşmelerde son aşamaya geldiği ve 28 yaşındaki Malili orta saha oyuncusunun sarı kırmızılı formayı giymeye çok yakın olduğu öne sürüldü.

GALATASARAY BISSOUMA'YI TRANSFER EDİYOR

Fabrice Hawkins'in haberine göre; Bissouma Galatasaray'ın sözleşme teklifini kabul etti.

Tottenham ile sarı kırmızılı kulüp arasında yapılan pazarlıklarda ise son detayların görüşüldüğü kaydedildi.

Galatasaray yönetimi, Bissouma transferini kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇOK İSTİYORDU

Bissouma, transfer döneminin başında Fenerbahçe'nin de gündemindeydi. Sarı lacivertli taraftarlar bu transferin gerçekleşmesini çok istiyordu.