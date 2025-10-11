A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında bu akşam Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde milliler, önceki gün başkent Sofya’ya gitti.

Kafile oteline giriş yaptığı sırada yaşanan bir an, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İrfan Can Kahveci, takım arkadaşlarıyla birlikte otel önünde taraftarları selamlarken bir Fenerbahçeli taraftarın kendisine yaklaşarak samimi şekilde dert yanması dikkat çekti.

Taraftar, milli futbolcuya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

“Şampiyonluk ne zaman? 11 yıl oldu bu şehirde şampiyonluk kutlayamadık. Mert Hakan’a söyleyin, hepsiyle konuşun.”

İrfan Can Kahveci bu sözlere tebessümle karşılık verdi. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, Fenerbahçe taraftarları arasında da geniş yankı buldu.