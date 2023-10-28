Fenerbahçe tarihi kararı açıkladı. Pendik maçında o formalarla sahada olacaklar

Fenerbahçe Kulübü; Cumhuriyetimizin 100. yılına özel forma tasarladı. Sarı-Lacivertli ekip yarınki Pendikspor karşılaşmasında bu formalarla mücadele edecek.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



ÖN TARAFTA ATATÜRK PORTRESİ

"Yapılan açıklama şöyle:

"Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması;

Medeniyet basamaklarına atılan fedakârlık, emek dolu ilk adım.

Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman ülkesini ve milli değerleri benliğinde hisseden Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz,

EN BÜYÜK BAYRAMIMIZIN 100. yıl dönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.

Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde,

29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;

İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.

ÖNÜNDE TARİHİ FOTOĞRAF VAR

Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.

Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm fertleri için ‘imza’ bir fotoğraf yer alıyor;

Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye

Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…

Sonsuza dek Cumhuriyet!

Yarın terleteceğimiz formamızda #SonsuzaDekCumhuriyet mesajında birleşen sponsorlarımız Puma, Otokoç, Ülker, Nesine.com, Safiport, Aygaz, Pasha ve Gedik Yatırım’a teşekkürlerimizle…"