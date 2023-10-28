Fenerbahçe tarihi kararı açıkladı. Pendik maçında o formalarla sahada olacaklar

Süper Lig'de yarın Pendikspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin 100. yılı için çok özel bir forma hazırlattı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe tarihi kararı açıkladı. Pendik maçında o formalarla sahada olacaklar

Fenerbahçe Kulübü; Cumhuriyetimizin 100. yılına özel forma tasarladı. Sarı-Lacivertli ekip yarınki Pendikspor karşılaşmasında bu formalarla mücadele edecek.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

ÖN TARAFTA ATATÜRK PORTRESİ
"Yapılan açıklama şöyle:
"Tam 100 yıl önce, bir ulusun uyanışı, kimliğine ve bağımsızlığına kavuşması;
Medeniyet basamaklarına atılan fedakârlık, emek dolu ilk adım.
Cumhuriyetimizin asırlık tarihinde her zaman ülkesini ve milli değerleri benliğinde hisseden Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçemiz,
EN BÜYÜK BAYRAMIMIZIN 100. yıl dönümü için tasarımında tarihimizden kesitlerin yer aldığı özel bir forma hazırladı.
Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde,
29 Ekim 2023 Pazar günü oynayacağımız Siltaş Yapı Pendikspor maçında gururla taşıyacağımız formamızda;
İlkeleri ve fikirleriyle hedeflerimize ışık tutan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün portresi, 1923 yılında terlettiğimiz formadan ilham alınarak efsane çubuklunun tam önünde yer alıyor.

bd2da745-1da0-47bc-99b0-7b0b941641ed.jpg

ÖNÜNDE TARİHİ FOTOĞRAF VAR
Formamızın yakasındaki ipler, özgürlüğü uğruna birbirine kenetlenen, kadınıyla, erkeğiyle bağımsızlık mücadelesi veren kahraman halkımızı temsil ediyor.
Her bir çizgisi bir hikayenin parçası olan formamızın arkasında ise Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm fertleri için ‘imza’ bir fotoğraf yer alıyor;
Formamız, kayıtsız şartsız egemenlik temellerinin atıldığı, demokrasinin ve milletin en sağlam dayanağı Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nin önünde Cumhuriyetimizin 6. yılında çekilen tarihi fotoğrafı taşıyor…
Sonsuza dek Cumhuriyet!
Yarın terleteceğimiz formamızda #SonsuzaDekCumhuriyet mesajında birleşen sponsorlarımız Puma, Otokoç, Ülker, Nesine.com, Safiport, Aygaz, Pasha ve Gedik Yatırım’a teşekkürlerimizle…"

e50099d6-790f-49a7-8a05-0d0edfca002e.jpg

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Cumhuriyetin 100. yılında turizmde kadının yeri Yazarlar
Cumhuriyetin 100. yılında turizmde kadının yeri
Dolandırılan Erkan Can'a ilginç teklif. 9 bin dolarını kaptırmıştı Magazin
Dolandırılan Erkan Can'a ilginç teklif. 9 bin dolarını kaptırmıştı
Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı Gündem
Yunanistan’a geçmeye çalışan FETÖ’cüler yakalandı
Taksicinin vurulma anı araç kamerasında Gündem
Taksicinin vurulma anı araç kamerasında
Özge Ulusoy: Bana başın sağ olsun bile demediler! Babasının vefatıyla yıkılmıştı Magazin
Özge Ulusoy: Bana başın sağ olsun bile demediler! Babasının vefatıyla yıkılmıştı
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu açıklandı Spor
Trabzonspor'un Karagümrük maçı kadrosu açıklandı
Hizbullah İsrail'e ait tankları böyle vurdu Dünya
Hizbullah İsrail'e ait tankları böyle vurdu