Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Kadıköy'de gergin anlar

Kadıköy'de maç öncesi trafiğe kapatılan caddede bariyer döşeme çalışmaları yapan işçiler ile caddeye girmek isteyen motosikletli arasında tekme tokat kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

KAYNAK: DHA
Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Kadıköy'de gergin anlar

Fenerbahçe-Kadıköy macı öncesi stad çevresinde trafiği kapatılan yola bir motosiklet sürücüsü girmek isteyince kavga çıktı.

Kadıköy'de maç öncesi trafiğe kapatılan caddede bariyer döşeme çalışmaları yapan işçiler ile caddeye girmek isteyen motosikletli arasında tekme tokat kavga çıktı. Motosikletlinin işçilerden birini “Seni öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

“SENİ ÖLDÜRECEĞİM"
Kadıköy'de bu akşam oynanacak olan Fenerbahçe- Trabzonspor maçı öncesi Recep Peker Caddesi trafiğe kapatıldı. Görevli işçiler oynanacak derbi öncesi cadde üzerinde bariyerle kapatmaya çalıştıkları sırada bir motor sürücüsü cadde üzerinden ilerlemek istedi. İşçiler de sürücüye caddenin trafiğe kapatıldığını ve geçmesinin mümkün olmadığını söyleyince motosikletli bir anda işçilere saldırdı. İşçiler ve motosikletli arasında yaşanan arbede tekme tokat kavgaya dönüştü. Motosikletli işçilerden birini “ Bu gece ya sen ya ben öleceğiz, seni öldüreceğim, sana silah basacağım" diyerek tehdit etti. Bölgede görevli olan trafik ekiplerinin motosikletliye müdahalesiyle taraflar ayrılırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA
Kameraya yansıyan görüntülerde işçiler ile motosikletlinin kavga ettiği görülüyor. Motosikletlinin de işçilerden birini tehdit etmesi ve bölgede görevli trafik ekiplerinin müdahalesi görülüyor.

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