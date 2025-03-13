Fenerbahçe turlarsa Athletic Bilbao ile karşılaşacak

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, Athletic Bilbao, 10 kişi kalan Roma'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. İlk maçı 2-1 kaybeden İspanyol ekibi, Roma'nın 11. dakikada Mats Hummels'in kırmızı kart görmesiyle büyük bir avantaj yakaladı. Bu fırsatı iyi değerlendiren Athletic, San Mamés'te tarihi bir galibiyet aldı.

MAÇIN ÖZETİNİ NİCO WİLLİAMS YAZDI

İlk yarının sonunda, Athletic Bilbao'nun yıldızı Nico Williams, Roma savunmasını geçerek attığı golle skoru eşitledi. 45. dakikada gelen gol, takımın moral bulmasını sağladı. İkinci yarının ortalarında ise sol bek Yuri Berchiche, bir köşe vuruşu sonrasında yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi ve toplamda 4-3'lük avantajı elde etti.

Williams, 82. dakikada yine sahneye çıkarak, şık bir plase vuruşla maçı neredeyse kesinleştirdi. 2-1'lik galibiyetin ardından, Roma'nın son dakikada kazandığı penaltı golü, Leandro Paredes'ten geldi. Ancak Roma'nın bu golü, ev sahibi takımın zaferini engelleyemedi. Athletic Bilbao, maçı 3-1 kazandı ve toplamda 4-3'lük skorla çeyrek finale yükseldi.

SAN MAMÉS'TE TARİHİ BİR GECE

Maç boyunca San Mamés'te 50.666 kişi yer aldı. Bu büyük galibiyet, Athletic Bilbao'nun Avrupa Ligi'nde tarih yazma yolunda önemli bir adım oldu. Şimdi ise çeyrek finalde, Fenerbahçe veya Rangers ile karşılaşacaklar. 2024 UEFA Avrupa Ligi finalinin San Mamés'te oynanacak olması, Athletic için büyük bir hedef oluşturuyor. Kendi sahalarında final oynama şansı, takım için önemli bir motivasyon kaynağı.

Athletic Bilbao'nun yükselişi, İspanyol futbolunun Avrupa'daki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi. Roma ise 10 kişi kalmalarına rağmen son dakikalara kadar direndiler, ancak bu sefer zafer Athletic'in oldu.