Fenerbahçe üç yıldıza kulüp arıyor: İlk 11'in değişmez oyuncularıydı

Süper Lig'de şampiyonluk hasreti süren Fenerbahçe'de bir yandan önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan kulüpten ayrılacak isimler de netleşiyor.

Sarı lacivertlilerin transfer gündemiyle ilgili gelişmeleri YouTube kanalından paylaşan Yağız Sabuncuoğlu, geçtiğimiz sezonlarda ilk 11'in bankosu olan 3 futbolcuya kulüp bakıldığını açıkladı.

"Sebastian Szymanski kesin olarak satılacak" diyen Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe’de şu anda Szymanski, Livakovic ve Djiku’ya takım aranıyor. Birçok kulübe Avrupa pazarında yetki verilmiş durumda" dedi.

UĞURCAN'A 14 MİLYON EURO

Transfer gündemindeki bir diğer oyuncu olan Uğurcan Çakır'ın da Fenerbahçe’ye evet dediğini aktaran Sabuncuoğlu, "Fenerbahçe, Uğurcan Çakır için 14 Milyon Euroluk yeni bir resmi teklif yapacak. Uğurcan’ın taleplerini de Ali Bey biliyor. Kulüplerin anlaşmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.