Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçının hakemi belli oldu

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Fenerbahçe Union Saint Gilloise maçının hakemi belli oldu
Fenerbahçe'nin perşembe günü Union Saint Gilloise ile oynayacağı maçı Karadağlı Nikola Dabanovic yönetecek.

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında perşembe günü Belçika ekibi Union Saint Gilloise'yi Kadıköy'de konuk edecek.

UEFA Hakem Komitesi karşılaşmanın hakemini açıkladı.

14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Dabanovic’in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Milos Boskovic.

İşte Dabanovic'in yönettiği maçlarda Türk takımları;
28 Temmuz 2016: Ankaraspor 1-0 Nomme JK Kalju
16 Ağustos 2018: LASK Linz 2-1 Beşiktaş
11 Ağustos 2022: Slovacko 1-1 Fenerbahçe
16 Mart 2023: Sivasspor 1-4 Fiorentina

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